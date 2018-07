Nadal encara rival francês na semifinal em Viña del Mar O espanhol Rafael Nadal terá um verdadeiro teste, neste sábado, nas semifinais do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Depois de passar com tranquilidade por dois rivais sem muita expressão no ranking mundial da ATP - o argentino Federico Delbonis e o espanhol Daniel Gimeno-Traver - o ex-número 1 do mundo enfrentará agora o francês Jeremy Chardy, cabeça de chave número 3 na competição chilena disputada em quadras de saibro.