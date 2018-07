Nadal estreará no Rio Open diante do espanhol Gimeno Traver

RIO - Grande estrela do Rio Open, o espanhol Rafael Nadal conheceu neste sábado quem será seu primeiro adversário no saibro carioca, a partir de segunda-feira. O número 1 do mundo fará sua estreia contra o compatriota Daniel Gimeno Traver, em jogo com data ainda a ser definida.

Se confirmar o favoritismo na estreia, Nadal poderá enfrentar na segunda rodada o vencedor do confronto entre o espanhol Albert Montañes e o holandês Robin Haase. A princípio, o líder do ranking não deverá enfrentar nenhum brasileiro até chegar à final, a não ser que um tenista da casa entre no seu lado da chave através da única vaga do qualifying.

Atual número 1 do Brasil, João Souza, o Feijão, vai estrear contra um tenista do quali, ainda não definido. Caso vença, cruzará com o vencedor de um dos principais jogos da primeira rodada, entre o espanhol Nicolas Almagro e o ucraniano Alexandr Dolgopolov.

Thomaz Bellucci, número dois do País, vai encarar o colombiano Santiago Giraldo na rodada de abertura. Giraldo tem vantagem no retrospecto contra o brasileiro, com três vitórias em quatro jogos disputados.

No mesmo lado da chave de Bellucci e Feijão, Guilherme Clezar fará sua estreia em uma chave principal de torneio ATP 500 contra o argentino Federico Delbonis. O trio brasileiro entrou na chave principal por convite.

Nas duplas, o Rio Open contará com um confronto nacional na primeira rodada. Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya vão enfrentar logo de cara André Sá e o argentino Juan Monaco. Soares e Peya formam a dupla cabeça de chave número 1, principal favorita ao título.

Marcelo Melo e o espanhol David Marrero, dupla número dois da chave, vão estrear contra os alemães Martin Emmrich e Andre Begemann. Outra dupla brasileira na disputa, Marcelo Demoliner e João Souza vão encarar o argentino Horacio Zeballos e o uruguaio Pablo Cuevas.

No torneio feminino, Teliana Pereira, número 1 do Brasil, vai enfrentar a romena Alexandra Cadantu na rodada de abertura do WTA que será disputado paralelamente ao torneio masculino. Beatriz Haddad Maia terá pela frente a polonesa Katarzyna Piter, enquanto Laura Pigossi duelará com a espanhola Silvia Soler-Espinosa. Já Paula Gonçalves jogará contra uma tenista do quali, ainda não definida.