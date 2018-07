Nadal estreia com vitória fácil sobre francês em Montecarlo

Dono de oito título dos Masters 1000 de Montecarlo, o espanhol Rafael Nadal passeou na sua partida de estreia na edição de 2015 do torneio. Nesta quarta-feira, o número 5 do mundo derrotou o francês Lucas Pouille, 108º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1 hora e 8 minutos.

Nadal é o maior vencedor do Masters 1000 de Montecarlo, com títulos conquistados entre 2005 e 2012. Agora, ele tenta voltar a vencer o torneio, numa temporada em que vem sendo irregular. O seu adversário nas oitavas de final sairá do confronto entre o norte-americano John Isner e o sérvio Viktor Troicki.

Diante de Pouille, Nadal teve um início de partida equilibrado, para depois deslanchar, conseguindo quebras de serviço no sexto e oitavo games do primeiro set, fechando a parcial em 6/2. No segundo set, o espanhol converteu break points no sexto e oitavo games, aplicando 6/1 diante do tenista francês.

Também nesta quarta-feira, o suíço Stan Wawrinka conseguiu uma vitória tranquila na sua estreia em Montecarlo. Atual campeão desse Masters 1000, o número 9 do mundo derrotou o argentino Juan Monaco, 42º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 11 minutos.

Com um ritmo arrasador, Wawrinka abriu 3/0 no primeiro set e encaminhou a sua vitória, definida por 6/1. Já na segunda parcial, o suíço reagiu após perder os dois primeiros games, fechando o set em 6/4 e o jogo em 2 a 0.

Nas oitavas de final, Wawrinka terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov, número 11 do mundo, que nesta quarta-feira superou o italiano Fabio Fognini, 28º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Wawrinka lidera o confronto direto por 2 a 1.

Número 8 do mundo, o checo Tomas Berdych se garantiu nas oitavas de final ao derrotar o ucraniano Sergiy Stakhovsky, 50º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 43 minutos. O próximo adversário de Berdych será o espanhol Roberto Bautista Agut, número 16 do mundo, que nesta quarta batu o alemão Philipp Kohlschreiber (25º colocado no ranking), por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 7/6 (7/4).

Em um duelo espanhol, Tommy Robredo (20º) bateu Marcel Granollers (63º) por 2 sets 0, com um duplo 6/1, e também se classificou às oitavas de final do Masters 1000 de Montecarlo.