Nadal estreia em Barcelona com vitória sobre Berlocq SÃO PAULO - O espanhol Rafael Nadal não encontrou dificuldades para bater o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em sua estreia no Torneio de Barcelona. Com o resultado desta quarta-feira, o número cinco do mundo, que havia folgado na primeira rodada da competição, avançou às oitavas de final.