Nadal estreia na grama em Halle com vitória sobre Lacko

ALEMANHA, Halle - Após faturar o seu sétimo título de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal começou bem a sua preparação para Wimbledon com uma vitória na sua estreia no Torneio de Halle, na Alemanha, disputado em quadras de grama, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Nesta quinta-feira, o número 2 do mundo avançou ao derrotar o eslovaco Lukas Lacko, 58º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1 hora e 15 minutos.

Pouco adaptado à grama, Nadal enfrentou dificuldades no começo da partida em Halle. O espanhol conseguiu uma quebra de serviço no quarto game, mas perdeu o seu saque logo em seguida. Assim, o duelo seguiu igual até o 12º game, quando Nadal converteu um break-point e fechou a parcial em 7/5.

Embalado, Nadal não deu qualquer chance para Lacko reagir no segundo set. Com duas quebras de serviço no começo da parcial, o espanhol abriu 5/0. O eslovaco ainda venceu o game, mas o número 2 do mundo fechou o jogo em seguida ao fazer 6/1.

O próximo adversário de Nadal no Torneio de Halle será o alemão Philip Kohlschreiber, número 34 do mundo, que derrotou o polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/1 e 6/3. O rival do espanhol nas quartas de final foi campeão na Alemanha no ano passado, mas perdeu os oito confrontos com Nadal.

Ex-número 2 do mundo e atual 87º colocado no ranking da ATP, o alemão Tommy Haas venceu o espanhol Marcel Granollers, número 22 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, ele vai encarar o checo Tomas Berdych nas quartas de final.