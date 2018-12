Nadal explica o motivo de ter ajudado a tirar lama das casas em tragédia na Espanha

O tenista Rafael Nadal concedeu uma entrevista para a rede CNN e comentou sobre a destruição da cidade espanhola de Sant Llorenç, devastada por uma forte tempestade e por inundações em outubro, quando o próprio tenista, sensibilizado com a tragédia, atuou como um dos voluntários e ajudou a retirar lama das casas, assim como abriu as portas de sua academia aos desabrigados.

"Foi terrível, assustador e muito triste. Aconteceu numa vila ao nosso lado, a cinco ou seis quilômetros daqui. Foi um dia difícil. Eu realmente vivi essa tragédia, de muito perto. Foi muito triste por todas as pessoas que tiveram perdas materiais, mas especialmente, pelas vidas que não podem voltar", disse o espanhol, comentando as 13 mortes confirmadas na tragédia, ocorrida em 9 de outubro.

"No dia seguinte, nós fomos para a quadra e depois de 10 minutos eu disse: 'Pessoal, eu não posso treinar'. Eu estava aqui com os meus amigos e, depois disso, decidimos ir para lá (ajudar na recuperação de Sant Llorenç)", relembrou.

Sem jogar uma partida desde o dia 8 de setembro, quando precisou abandonar a semifinal do US Open que fazia contra o argentino Juan Martín del Potro por causa de uma lesão, Rafael Nadal operou o tornozelo no início de novembro e agora se prepara para retornar às quadras. Ao comentar sobre o assunto, o espanhol revelou que a sua recuperação está sendo melhor do que a prevista pelos médicos e por ele próprio.

"Estou dando muitos passos à frente desde a cirurgia no pé", afirmou o tenista em entrevista para a rede CNN, concedida em sua academia em Mallorca, na Espanha, onde também destacou: "Comecei a praticar tênis uma semana antes (do esperado), e em maior intensidade do que pensávamos".

Atual vice-líder do ranking mundial, Nadal destacou ainda que essa sua pré-temporada será melhor do que a feita para 2018, pois ele revelou que terminou 2017 "muito mal com os seus joelhos". Por causa do problema físico, o espanhol admitiu que não chegou "muito bem preparado para o início" das competições neste ano.

Agora, porém, Nadal exibe otimismo ao projetar 2019, cujo primeiro grande torneio será o Aberto da Austrália, Grand Slam que será realizado em Melbourne entre os dias 14 e 27 de janeiro. "Foi um pouco arriscado que não chegaríamos ao começo da temporada (em boas condições físicas), treinando mais ou menos duro e estamos empolgados para começar a nova temporada", ressaltou, se referindo aos seus técnicos, Carlos Moya e Francisco Roig, e sua equipe de preparação.

Esta está longe de ser a primeira vez que Nadal fica um período afastado para tratar de lesão antes de iniciar uma temporada. E ele usa isso como motivação para retornar e buscar novos títulos. Um dos maiores jogadores da história do tênis, o ídolo espanhol acumula 80 troféus de simples em sua carreira, sendo cinco deles obtidos em 2018.

"Desfruto do fato de que, para mim, é um desafio, sempre, voltar depois de um período difícil devido às lesões. Para mim, é um desafio começar uma nova temporada", afirmou o tenista de 32 anos, revelando que este período de afastamento também serviu para que ele pudesse tentar melhorar a qualidade do seu jogo em alguns aspectos.

"Testamos coisas e trabalhamos em coisas novas. E você deve ir à quadra todos os dias com a paixão de melhorar algo e a motivação para seguir em frente", enfatizou.