Nadal fará final de duplas no Chile com algozes de Sá Classificado para as semifinais da chave de simples do Torneio de Viña de Mar, Rafael Nadal também faz boa campanha na disputa de duplas da competição chilena, que marca o seu retorno ao tênis. Após superar Daniel Gimeno-Traver, o número 5 do mundo voltou a entrar em quadra na noite de sexta-feira e se classificou para a decisão de duplas, ao lado do argentino Juan Monaco.