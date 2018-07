Nadal faz final com argentino no Chile neste domingo O espanhol Rafael Nadal vai jogar ambas as finais, de simples e duplas, no Torneio de Viña del Mar, no Chile, no seu retorno ao tênis após sete meses de inatividade por causa de uma lesão no joelho esquerdo e um vírus estomacal. O numero 5 do mundo venceu por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, o francês Jeremy Chardy, 26º colocado no ranking da ATP, no sábado nas semifinais. O espanhol e Juan Monaco ganharam sua semifinal de duplas na sexta-feira, o que significa que Nadal vai disputar duas decisões neste domingo.