Nadal supera dores, vence Fritz em jogo de 4 horas e pegará Kyrgios na semifinal de Wimbledon

Um dos únicos três tenistas que venceu Rafael Nadal nesta temporada, Taylor Fritz não conseguiu repetir a dose nesta quarta-feira, nas quartas de final de Wimbledon. O americano de 24 anos deu muito trabalho para a lenda espanhola, mas foi derrotado por 3 sets a 2, após parciais de 3/6, 7/5, 3/6, 7/5 e 7/6 (10/10), em duelo que durou mais 4 horas, nas quais Nadal precisou lidar com dores abdominais.

“Eu gosto muito de jogar esse tipo de partidas. Agradeço a todos vocês”, disse Nadal ainda na grama. “Para mim não foi nada fácil, é incrível atingir às semifinais. Meu abdômen não estava indo bem, tive que achar um jeito, eu cheguei a pensar que não conseguiria terminar a partida, mas a energia, atmosfera desse lugar me fizeram continuar e me levaram à vitória”, completou.

Leia Também Halep vence jogo marcado por choro de adversária e vai às semifinais de Wimbledon

Os tenistas protagonizaram um duelo equilibradíssimo durante os seis primeiros games, tanto que cada um venceu três. Fritz, que só havia ficado atrás no placar desde o começo, ficou em vantagem pela primeira vez ao confirmar o serviço para vencer o sétimo game. Na sequência, quebrou pela segunda vez seguida o serviço do espanhol antes de fechar a parcial em 6 a 3, no saque.

O segundo set começou com domínio de Nadal, vencedor dos três games iniciais. O americano respondeu bem e alcançou o empate por 3 a 3, mas logo o adversário voltou a liderar. Então, o jogo precisou ser paralisado porque Nadal estava sentindo dores, aparentemente na região do abdômen, e precisou ser atendido. Sem maiores problemas, ele voltou para a grama e venceu a parcial.

Nadal começou bem o terceiro set, confirmando o serviço, mas Fritz também confirmou o seu, com tranquilidade, antes de impor uma quebra ao bicampeão e se colocar em vantagem de 2 a 1. A partir daí, manteve-se à frente e fechou rm 6/3. Já a quarta parcial teve um início de três quebras, duas sofridas por Fritz e uma por Nadal, que conseguiu confirmar o serviço no quarto game para abrir diferença de dois no marcador.

O espanhol sofreu uma quebra mais tarde, permitindo o empate por 4 a 4, mas também quebrou o saque adversário três games depois. No fim das contas, fez 5/7 para levar a decisão ao quinto e último set. Tão equilibrada quanto as outras, a parcial final levou o jogo a completar 4 horas e precisou ser decidida no tie-break após empate por 6 a 6.

Os minutos finais apresentaram um Nadal avassalador, que abriu 5 a 0 enquanto via o americano de 24 anos se entregar um pouco à pressão. Fritz deu alguns sinais de reação, mas conseguiu marcar apenas três pontos e sucumbiu diante da grandeza de Rafael Nadal.

Kyrgios avança em meio a acusação de agressão

Adversário de Nadal na quinta-feira, o australiano Nick Kyrgios alcançou sua primeira semifinal em um Grand Slam com uma segura vitória por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5), sobre o chileno Cristian Garín. Ele é o primeiro tenista da Austrália a alcançar uma semi de major desde que Lleyton Hewitt passou das quartas de final do US Open e de Wimbledon, em 2005.

Apesar de estar vivendo um de seus melhores momentos em quadra, Kyrgios teve o desempenho esportivo ofuscado nesta semana. Isso porque sua ex-namorada, a modelo Chiara Passari, o acusou de agressão. A denúncia foi feita em dezembro do ano passado, mas tornou-se pública apenas na última terça-feira, quando o Tribunal do Território da Capital Australiana convocou o tenista para uma audiência marcada para o dia 2 de agosto. Kyrgios não se pronunciou sobre o caso, mas seu advogado, Jason Moffett, disse que ele “está levando a acusação muito a sério”.