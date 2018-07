Nadal ganha fácil e avança no Masters de Miami

Número 2 do mundo, Nadal já sabe quem será o seu adversário nas oitavas de final do torneio. O espanhol jogará agora contra o japonês Kei Nishikori, que ocupa o 16º lugar no ranking e também ganhou neste domingo, ao fazer 6/4 e 6/2 em outro tenista checo, Lukas Rosol.

O escocês Andy Murray também avançou para as oitavas de final, mas ele nem precisou jogar neste domingo. Seu adversário, o canadense Milos Raonic, desistiu da partida por causa de contusão. Assim, o número 4 do mundo jogará agora contra o francês Gilles Simon.

Ocupando o 13º lugar no ranking, Simon foi outro que jogou e venceu neste domingo no Masters de Miami. Ele teve trabalho diante do austríaco Juergen Melzer, atual número 22 do mundo, mas conseguiu ganhar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Outro francês que venceu neste domingo foi Jo-Wilfried Tsonga. Número 6 do mundo, ele ganhou do alemão Philipp Kohlschreiber por 6/4 e 7/6 (7/2). O dia ainda teve as vitórias do sérvio Janko Tipsarevic sobre o ucraniano Alexandr Dolgopolov, por 6/4, 5/7 e 6/2, e do búlgaro Grigor Dimitrov sobre o checo Tomas Berdych, por 6/3, 2/6 e 6/4.