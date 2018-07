Nadal garante que deseja jogar em Indian Wells

"Minha intenção é ir a Indian Wells, essa é a verdade, porque gosto desse torneio e a prioridade é jogar", disse Nadal, que venceu o argentino Diego Schwartzman (6/2 e 6/2), na noite de terça, na sua estreia no Torneio de Acapulco. "Mas se eu não me sentir confortável para jogar e decidir esperar para jogar em quadras duras, será assim e descansarei para chegar na temporada de saibro, mas hoje eu não posso responder", completou.

Nadal ficou sete meses afastado das quadras por causa de uma lesão no joelho e disputa em Acapulco o seu terceiro torneio nesse retorno ao tênis - foi finalista em Viña del Mar e campeão do Brasil Open. Indian Wells, o primeiro Masters 1000 da temporada, começará a ser disputado no dia 7 de março.

De acordo com a imprensa espanhola, Nadal pode ficar fora do torneio e também do Masters 1000 de Miami para retornar apenas na temporada de saibro, na Europa, que culminará com a disputa de Roland Garros, a partir do dia 26 de maio.

"Eu não posso confirmar, posso dizer que é apenas especulação. Eu, em todo caso, disse a verdade sobre a situação. Eu não sei se vou estar ou não, depende de como eu me sentir em cada dia esta semana", disse. "A mídia não pode saber mais do que eu. Eu estou sendo sincero. É errado o que se disse, nem mesmo eu sei, o jornalista não sabe mais do que eu", finalizou Nadal, campeão do Torneio de Acapulco em 2005.