Rafael Nadal confirma lesão no abdômen e abandona semifinais de Wimbledon

Rafael Nadal sofreu uma ruptura de 7 milímetros em um dos músculos do abdômen e foi obrigado a desistir do jogo de sexta-feira contra o australiano Nick Kyrgios, pelas semifinais do Torneio de Wimbledon. Após rumores de que ele jogaria a partida decisiva mesmo com a lesão, a desistência foi anunciada pelo próprio Nadal em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira.

Com isso, Kyrgios, que avançou às semifinais de um Grand Slam pela primeira vez na carreira, está garantido na final grande decisão. O adversário dele sairá do encontro entre o sérvio Novak Djokovic e o britânico Cameron Norrie. Apesar de estar vivendo um grande momento em quadra, o australiano teve o desempenho ofuscado porque sua ex-namorada, a modelo Chiara Passari, o acusou de agressão, em denúncia que se tornou pública na última terça-feira, quando o Tribunal da Capital Australiana convocou o tenista para uma audiência marcada para o dia 2 de agosto.

Para avançar ao duelo no qual enfrentaria Kyrgios, Nadal jogou as quartas de final contra o americano Nick Fritz no sacrifício, tanto que precisou receber atendimento médico durante a partida para tratar as dores abdominais. Mesmo assim, teve uma atuação incrível e conseguiu transformar uma derrota parcial de 2 sets a 1 em uma vitória heroica por 3 sets a 2, depois de mais de 4 horas de disputa na grama londrina. De acordo com o jornal Marca, a ruptura sofrida por ele foi de 7 milímetros.

Ao desistir das semifinais, o tenista, atual número 4 do mundo, abandonou também a possibilidade de tentar vencer os quatro Grand Slams desta temporada. Campeão do Aberto da Austrália e de Roland Garros, ele buscava a terceira taça de um major no ano. Caso conquistasse o título de Wimbledon, restaria apenas o Aberto dos Estados Unidos.

Rafael Nadal é o maior vencedor de Grand Slams da história, com 22 conquistas contra 20 de Djokovic e Roger Federer. São 14 títulos de Roland Garros, quatro nos EUA, dois na Austrália e outros dois em Wimbledon. O major britânico, aliás, é o que não vence há mais tempo, já que a última vez foi em 2010.