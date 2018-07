Nadal leva 'pneu' e cai diante de Tomas Berdych na Austrália

Atualizada às 9h29

Ao longo de sua carreira, Tomas Berdych ficou conhecido como um tenista de muita qualidade, mas que nas retas finais dos torneios, principalmente os de Grand Slam, deixava a desejar. Nesta terça-feira, no entanto, o checo foi soberano. E diante de um dos melhores tenistas do mundo. Ele não tomou conhecimento de Rafael Nadal e avançou às semifinais do Aberto da Austrália.

A vitória ganhou ares de atropelamento porque teve até direito a "pneu". Berdych precisou de somente 2h12min para fazer 3 sets a 0 em Nadal, com parciais de 6/2, 6/0 e 7/6 (7/5). Agora, terá como adversário o britânico Andy Murray, que derrotou o australiano Nick Kyrgios.

Com a derrota de Nadal, dois dos principais favoritos do torneio estão fora da briga, uma vez que Roger Federer já havia sido surpreendido pelo italiano Andreas Seppi. Do outro lado da chave, o suíço Stan Wawrinka, atual campeão, duela com o japonês Kei Nishikori. Quem vencer, pega o sérvio Novak Djokovic ou o canadense Milos Raonic.

