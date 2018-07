Nadal leva susto de checo, mas vence de virada em estreia na Basileia

Na modesta 92ª colocação, Rosol venceu o set inicial nesta segunda-feira e abriu 2/0 na segunda parcial antes de Nadal iniciar uma suada reação, finalizada somente no tie-break do terceiro set. O número sete do mundo venceu por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 7/6 (7/4), em 2h16min de partida.

Rosol iniciou melhor a partida e aproveitou as oscilações de Nadal, ainda sofrendo para buscar a regularidade, para levar a melhor no set inicial perdendo apenas um game - foram apenas nove perdidos pelo checo na parcial.

Embalado, ele manteve o ritmo no segundo set e obteve nova quebra de saque sobre Nadal. O espanhol tinha dificuldade no serviço - cedeu 12 break points ao rival em toda a partida. A vantagem foi mantida até que Rosol foi sacar para fechar o jogo, com placar em 5/4. Chegou a ficar a apenas dois pontos do triunfo. Mas sofreu a quebra e permitiu a virada do espanhol no set.

Com o empate, Nadal cresceu na partida. Quebrou o saque do checo no início do terceiro set e emplacou sete games em sequência, desde a parcial anterior. Perdendo de 4/1, Rosol buscou a igualdade em 4/4 e forçou a disputa do tie-break. Nos pontos decisivos, Nadal fez valer sua experiência, decretando a eliminação do adversário.

Na segunda rodada, o tenista da Espanha vai enfrentar o vencedor do confronto entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o ucraniano Sergiy Stakhovsky. Se avançar, Nadal poderá cruzar com o croata Marin Cilic nas quartas de final.

Ainda nesta segunda, o austríaco Dominic Thiem derrotou o holandês Robin Haase por 0/6, 7/6 (7/5) e 7/5, enquanto o francês Adrian Mannarino superou o sérvio Viktor Troicki por 4/6, 7/5 e 7/6 (7/3).

Nesta terça-feira, o atual campeão Roger Federer fará sua estreia, diante de sua torcida. Terá pela frente o casaque Mikhail Kukushkin, atual 64º do ranking. O tenista da casa, número três do mundo, busca seu sétimo título na quadra dura da Basileia. A competição tem ainda outro local, Stan Wawrinka, que deve estrear na quarta, e o francês Richard Gasquet.