Nadal leva susto, mas vence Fognini de virada e avança à semifinal em Roma

Rafael Nadal tomou um susto ao perder o primeiro set de maneira surpreendente diante de Fabio Fognini em duelo realizado nesta sexta-feira, mas reagiu de forma arrasadora para vencer o italiano de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/2, e avançar às semifinais do Masters 1000 de Roma.

Sete vezes campeão desta importante competição realizada em piso de saibro, mas sem conquistá-la desde 2013, o tenista espanhol tenta encerrar este jejum na capital italiana para ganhar confiança antes de buscar o seu 11º troféu de Roland Garros, Grand Slam cuja próxima edição começa no dia 27 de maio, em Paris.

Com este triunfo, o atual vice-líder do ranking mundial avançou para enfrentar na semifinal deste sábado o ganhador da partida entre o sérvio Novak Djokovic e o japonês Kei Nishikori, programada para acontecer também nesta sexta-feira.

Cabeça de chave número 1 em Roma e atual vice-líder do ranking mundial, Nadal sofreu um pouco para confirmar o seu favoritismo diante de Fognini, o 21º colocado da ATP, no duelo que abriu o dia de disputas da chave de simples da competição.

O espanhol começou o confronto de forma agressiva, obteve uma quebra de saque no terceiro game e depois sacou para abrir vantagem de 4/1. A estrela da casa, porém, iniciou uma grande reação a partir daí e ganhou cinco games consecutivos para obter uma virada e fechar o primeiro set em 6/4.

Entretanto, o recordista de títulos de Masters 1000, com 31 taças, não deixou se abalar com o revés e passou a ser dominante. Com duas quebras de ser serviço e confirmando todos os seus saques, aplicou um contundente 6/1 para empatar o duelo.

Já na terceira parcial, na qual Fognini chegou a receber atendimento médico por causa de aparentes dores no joelho, Nadal aproveitou outras duas oportunidades de converter break points e fez 6/2 para decretar o triunfo de virada. Essa foi, por sinal, o 11ª vitória do espanhol em 14 duelos contra o italiano, que apenas no ano passado foi batido pelo rival por três vezes, nos Masters 1000 de Xangai, Miami e Madri, este último também em piso de saibro.