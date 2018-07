Nadal mantém topo do ranking com vitória sobre Cilic em Roma

Nadal não demonstrou qualquer sinal da febre que quase o levou a desistir do jogo de quinta-feira contra Feliciano López e passou com tranquilidade pelo adversário número 23 do mundo. Agora ele enfrentará Richard Gasquet ou Tomas Berdych em busca de uma vaga na decisão.

"Tive sorte, me senti muito melhor hoje", disse ele a repórteres. "Ontem à tarde tive febre, mas melhorou depois. Ainda estava com um pouco de febre hoje de manhã, mas passou antes do jogo."

Nadal negou que a possibilidade de perder a liderança do ranking antes de Roland Garros tenha influenciado em sua decisão de permanecer no torneio apesar do mal-estar.

"Isso não teve nenhuma importância", disse o espanhol, que poderia ser desbancado pelo sérvio Novak Djokovic em Roma se não tivesse alcançado as semifinais.

Murray, número quatro do mundo, tornou-se o primeiro tenista britânico da era profissional a alcançar a semifinal em Roma, apesar de ter levado um susto no primeiro set contra o alemão Florian Mayer. Agora ele enfrentará ou Djokovic ou o sueco Robin Soderling nas semifinais.