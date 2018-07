Nadal massacra alemão e vai encarar Raonic em Brisbane

O espanhol Rafael Nadal sobrou em quadra nesta quinta-feira no Torneio de Brisbane, ATP 250 disputado em quadras rápidas. O número 9 do mundo precisou permanecer em quadra por apenas 56 minutos para superar o alemão Mischa Zverev, o 56º colocado no ranking, por duplo 6/1.

Bastante agressivo após um início equilibrado de jogo, Nadal conseguiu quebras de serviço no quarto e sexto games do primeiro set para fechar a parcial em 6/1. No segundo set, o espanhol indicou que não daria chances ao alemão ao obter uma quebra de saque no primeiro game.

Zverev até conseguiu confirmar o seu saque no terceiro, mas depois foi atropelado por Nadal, que assim se classificou às quartas de final em Brisbane. Na próxima fase, o espanhol terá pela frente o canadense Milos Raonic, atual campeão do evento australiano e o número 3 do mundo, que nesta quinta passou pelo argentino Diego Schartzman, 53º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Raonic disparou 12 aces no duelo, que durou 1 hora e 10 minutos, e conseguiu quatro quebras de serviço, sendo três no segundo set, quando perdeu o seu saque uma vez. Nadal venceu o canadense na última semana, durante torneio de exibição em Abu Dabi, e está em vantagem de 6 a 1 no confronto direto em eventos oficiais.

Número 8 do mundo, o austríaco Dominic Thiem derrotou o australiano Sam Groth, o 180º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3. Seu adversário nas quartas de final vai ser o búlgaro Grigor Dimitrov, número 17 do mundo, que bateu o francês Nicolas Mahut, 39º colocado no ranking, por 6/2 e 6/4.

Os outros dois duelos das quartas de final do Torneio de Brisbane já estavam definidos e vão ser Jordan Thompson x Kei Nishikori e Kyle Edmund x Stan Wawrinka.