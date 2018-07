Nadal massacra colombiano na estreia em Miami

Com 46 títulos na sua carreira profissional, Nadal nunca levantou um troféu em Miami e foi vice-campeão três vezes, em 2005, 2009 e 2011. Neste ano, o espanhol busca o seu primeiro título na temporada - perdeu a final do Aberto da Austrália para o sérvio Novak Djokovic.

Na noite de sexta-feira, Nadal não deu qualquer chance a Giraldo, que vai defender a Colômbia em duelo contra o Brasil, em São José do Rio Preto (SP), válido pela Copa Davis. No primeiro set, o espanhol conseguiu quebras de serviço no sexto e oitavo games para vencer por 6/2. A segunda parcial foi ainda mais fácil, com Giraldo não conseguindo vencer sequer um game.

Nadal já conheceu o seu adversário na terceira rodada do Masters 1000 de Miami. O número 2 do mundo vai duelar com o checo Radek Stepanek, 25º colocado no ranking da ATP. Os dois tenistas já se enfrentaram cinco vezes e o espanhol venceu todos duelos.