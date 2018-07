Nadal massacra Goffin no 2º set, fatura a 400ª vitória no saibro e vai à final

O belga David Goffin até tentou surpreender Rafael Nadal neste sábado. Mas, após sair na frente nos primeiros games da partida, levou um "pneu" do espanhol no segundo set e se despediu da competição. Com o triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, Nadal alcançou a marca de 400 vitórias no saibro, em seu caminho à final do Torneio de Barcelona.

+ Monteiro estreia com vitória no quali do Torneio de Istambul

De quebra, o número 1 do mundo ampliou o recorde de sets vencidos de forma consecutiva sobre a terra batida. Agora são 44 parciais de invencibilidade na superfície. Neste embalo, Nadal vai disputar no domingo a sua 113ª final da carreira, em busca do 77º troféu, que seria o segundo do ano - ele foi campeão do Masters 1000 de Montecarlo, também sobre o saibro, na semana passada. Se confirmar o favoritismo, ele conquistará o 11º título em Barcelona.

Na decisão, o tenista da casa terá pela frente o jovem grego Stéfanos Tsitsipas, de apenas 19 anos. O atual 63º do mundo vem surpreendendo na chave de Barcelona ao eliminar especialistas em saibro em série. Foram quatro deles, sendo o último o local Pablo Carreño Busta, pelo placar de 7/5 e 6/3, neste sábado.

Para este confronto, Nadal chegará embalado pela grande atuação deste sábado, quando disparou 25 bolas vencedoras, contra 11 de Goffin, e cometeu apenas oito erros não forçados, contra 22 do rival belga. E isso em apenas em 1h22min de duelo.

Goffin só ameaçou no começo do jogo, quando surpreendeu ao quebrar o saque de Nadal logo no primeiro game. Mas, após abrir 2/0 no placar, o belga levou a quebra e passou a ser ameaçado de forma constante em seus games de serviço. A quebra veio no 10º game, quando o favorito fechou o set em 49 minutos.

As dificuldades, contudo, ficaram para trás no segundo set. Nadal não cedeu um game sequer o adversário, atual 10º colocado do ranking. Ele emplacou três quebras de serviço em sequência e sacramentou a sua 400ª vitória no saibro.