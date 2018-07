Nadal melhora jogo, se classifica e enfrentará Hewitt

Nadal deverá ter mais dificuldades no sábado, no entanto, quando enfrentará o australiano Lleyton Hewitt para seguir no Grand Slam francês.

O espanhol, que não havia gostado de sua estreia nas quadras de Roland Garros quando derrotou o francês Gianni Mina, ficou contente com o jogo que mostrou contra Zeballos.

"Acho que melhorei um pouco. Joguei um pouco melhor", disse Nadal, que busca o quinto título em Roland Garros, a jornalistas após a partida de 105 minutos.

"Não é perfeito. Mas certamente há um pouco de melhora. É sempre importante jogar um pouco melhor a cada dia."

Nadal disse estar ansioso pelo 10o duelo contra Hewitt, de quem ele diz ser admirador de longa data. "Conhecemos Hewitt. Ele é muito perigoso e joga em alto nível. Ele fará o melhor que puder para vencer."

O sérvio Novak Djokovic, terceiro cabeça-de-chave do torneio, também garantiu vaga na terceira rodada nesta sexta-feira ao bater o japonês Kei Nishikori por 6-1, 6-4 e 6-4.

Também nesta sexta-feira, mas pela terceira rodada do Grand Slam francês, o número um do mundo, o suíço Roger Federer, passou pelo alemão Julian Reister por 6-4, 6-0 e 6-4 e se garantiu na próxima fase.