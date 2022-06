Rafael Nadal, de muletas, inicia tratamento no pé esquerdo após título de Roland Garros

Passada a comemoração pelo 14º título de Roland Garros, Rafael Nadal iniciou um novo tratamento para aliviar as dores do problema crônico que tem no pé esquerdo. O tenista espanhol se apresentou numa clínica de Barcelona usando muletas, para surpresa dos fãs, e evitou se manifestar sobre o seu futuro.

De acordo com sua assessoria, Nadal iniciou um tratamento de radiofrequência pulsada, muito comum para aliviar dores em problemas crônicos, principalmente na coluna. No caso do espanhol, a lesão tem nome próprio, síndrome de Müller-Weiss, que causa degeneração e deformação nos ossos.

Leia Também Nadal tem chance de ganhar todos os quatro Grand Slams, se o seu pé esquerdo cooperar

As dores de Nadal começaram em 2005 e aumentaram nos últimos meses. Tanto que ele precisou competir acompanhado do seu médico em Paris e sofreu infiltrações no pé antes de cada um dos sete jogos em Roland Garros. Ao fim da competição, disse que estava com o pé anestesiado. Ciente da gravidade do problema, ele tem optado por ser mais seletivo ao escolher os torneios que disputa, dando prioridade às grandes competições, caso dos Grand Slams. Assim, consegue ter mais descanso e tempo de recuperação entre um torneio e outro.

Essa tem sido sua rotina neste ano. No início da temporada, disputou apenas um torneio preparatório para o Aberto da Austrália e acabou vencendo o primeiro Grand Slam do ano. Antes de Roland Garros, esteve em apenas duas competições. Não venceu nenhuma delas, algo raro em sua carreira, mas brilhou em Paris com o 14º troféu do Major francês.

@RafaelNadal is going back to Mallorca after undergoing the first session of the foot treatment in Barcelona. pic.twitter.com/7IltW0xllV — 9-7 in the 5th (@97InThe5th) June 7, 2022

A dúvida agora é sobre sua participação em Wimbledon, já que o torneio já começa no dia 27 deste mês. E, por ser jogado na grama, superfície menos comum e mais perigosa do circuito, costuma exigir algumas competições preparatórias dos tenistas. Nadal tem chances remotas de jogar em Londres e menos ainda de entrar em torneios de preparação.

"Estarei lá se o meu corpo permitir. Wimbledon é uma prioridade, os Grand Slams são uma prioridade. Posso jogar com inflamatórios, mas não com invenções de anestesia", enfatizou o número quatro do mundo após ser campeão em Roland Garros, no domingo. Ao mesmo tempo, Nadal tem consciência de que este é um dos Grand Slam onde tem menor chance de vencer devido às características do piso. Ele tem dois troféus em Londres, sendo o último conquistado em 2010.

Ao levantar a Taça dos Mosqueteiros pela incrível 14ª vez, Nadal ampliou o recorde de títulos de Grand Slam. Com 22, o espanhol lidera esta estatística que é considerada por muitos como a referência para definir o maior da história. O suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic vêm atrás nesta disputa, com 20 cada.