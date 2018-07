Nadal nega lesão e diz que decidiu ser cauteloso

O espanhol Rafael Nadal garantiu que a sua preparação para Roland Garros está como planejado, apesar de ter desistido nesta semana de participar do Torneio de Barcelona, onde foi cinco vezes campeão. Ele, porém, preferiu ser cauteloso, depois de ter sofrido com lesões em 2009.

No ano passado, Nadal ficou dois meses afastado do tênis depois de ter sido eliminado precocemente de Roland Garros por Robin Soderling. Um tendinite no joelho esquerdo o impediu de defender seu título em Wimbledon e uma lesão no abdômen afetou a sua temporada.

"Eu estou em perfeita forma. Eu me sinto muito bem, mas eu não quero que se repita o que aconteceu no ano passado. Para o meu tênis estar no nível certo, eu tenho que estar bem fisicamente e isso é meu objetivo principal", afirmou.

Nadal, que ficou um mês afastado neste ano após o Aberto da Austrália por conta de um problema no joelho, disse que vai jogar no Masters 1000 de Roma na próxima semana. Além disso, estará pronto para Roland Garros, que será disputado entre 23 de maio e 6 de junho.

Número 3 do mundo, Nadal venceu 21 jogos e perdeu quatro neste ano, com a conquista de apenas um título. "Estou sendo tão cauteloso quanto possível para que eu possa jogar o máximo possível. Isto não foi planejado. Tênis não é como o futebol, você nunca sabe quantos jogos você vai ter que jogar", disse Nadal, que prometeu jogar em Barcelona no próximo ano.