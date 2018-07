Nadal passa fácil por Bolelli e vai às quartas do Masters de Madri

O tenista da casa Rafael Nadal avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Madri ao vencer com tranquilidade o italiano Simone Bolelli por 6-2 e 6-2, nesta quinta-feira, garantindo vaga no duelo contra o belga Grigor Dimitrov na próxima rodada.

Em busca do terceiro título seguido no Masters disputado no saibro da capital espanhola, e o quinto do torneio no total, o terceiro cabeça de chave precisou de pouco mais de uma hora para eliminar Bolelli, salvando os dois únicos break points que teve contra.

O espanhol tem uma boa chance de conquistar mais um título em Madri, uma vez que o líder do ranking mundial, Novak Djokovic, desistiu da competição para descansar e Roger Federer, que substituiu o sérvio como primeiro cabeça de chave, foi derrotado pelo australiano Nick Kyrgios na segunda rodada, na quarta-feira.

Após enfrentar problemas com lesões, Nadal está em busca de recuperar sua melhor forma em seu piso favorito antes da disputa do Aberto da França, em que tentará ampliar seu recorde e chegar ao 10º título de simples em Roland Garros.

Ele conquistou o 46º título da carreira no saibro em Buenos Aires, em fevereiro, e agora está a apenas três do recorde de Guillermo Vilas, mas ficou aquém do esperado nos torneios de saibro em Monte Carlo e Barcelona, competições que já venceu várias vezes.

Dimitrov eliminou o oitavo cabeça de chave, Stanislas Wawrinka, que Nadal venceu na final de Madri em 2013, por 7-6, 3-6 e 6-3.