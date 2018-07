Nadal passa fácil por Granollers na estreia em Barcelona

Embalado pelo nono título da carreira em Montecarlo, conquistado no fim de semana, o espanhol Rafael Nadal não teve qualquer dificuldade para vencer em sua estreia no Torneio de Barcelona. Nesta quarta-feira, o cabeça de chave número 1 da competição passou pelo seu compatriota Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em somente 1h31min de partida.

Nadal teve pela frente um adversário também embalado, já que Granollers foi uma das principais surpresas em Montecarlo, onde chegou às quartas de final. Mas o número 5 do ranking não deu chances para uma nova zebra e confirmou a quarta vitória nos quatro confrontos disputados entre eles.

Nadal foi dono do duelo nesta quarta, impôs seu jogo forte no fundo da quadra e levou a partida como quis. O único susto aconteceu logo no primeiro game, em que foi quebrado. Mas logo depois, ele aproveitou duas das nove oportunidades de quebra que teve para fechar o primeiro set.

No segundo set, Nadal manteve o ritmo e, quase como se estivesse em um treino, fez o que quis em quadra. Desta vez, sequer cedeu oportunidades de quebra a Granollers e, por sua vez, aproveitou cinco das sete que teve a seu favor para fechar com tranquilidade.

O número 5 do mundo já sabe quem será seu adversário na próxima fase em Barcelona, as oitavas de final. E ele terá pela frente mais um espanhol, Albert Montañés, apenas o número 104 do mundo, que surpreendeu na segunda rodada pelo português João Sousa, 14.º cabeça de chave.

NISHIKORI VENCE

Se o maior favorito ao título em Barcelona venceu na estreia, o segundo também começou bem sua caminhada em território espanhol. Cabeça de chave número 2, o japonês Kei Nishikori derrotou nesta quarta-feira o holandês Thiemo De Bakker por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Nishikori chegou a ser ameaçado em algumas oportunidades, mas foi decisivo ao aproveitar as três oportunidades de quebra que teve para fechar. Nas oitavas de final, o japonês terá pela frente o francês Jeremy Chary, que estreou com vitória sobre o dominicano Victor Estrella Burgos na terça.

OUTROS RESULTADOS

Outro cabeça de chave que venceu nesta quarta foi o sérvio Viktor Troicki, oitavo favorito que passou pelo búlgaro Marton Fucsovics em três sets: 6/4, 1/6 e 6/0. Assim como o 16.º favorito, o russo Andrey Kuznetsov, que bateu o espanhol Iñigo Cervantes por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.