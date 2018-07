Nadal passa fácil por López e vai às quartas em Roma

O número 1 do mundo flertou com o perigo na rodada anterior, quando perdeu o primeiro set e correu risco de ser derrotado pelo qualifier italiano Paolo Lorenzi, mas contra López ele voltou a atuar como aquele jogador que venceu 37 jogos seguidos em seu piso favorito, até ser derrotado por Novak Djokovic em Madri no domingo.

Nadal, campeão em Roma em cinco dos últimos seis anos, impôs sua autoridade no início da partida vencendo os três primeiros games, e manteve o adversário sob controle durante a partida toda.

O pentacampeão de Roland Garros precisa de apenas mais uma vitória, contra o vencedor do duelo entre Mardy Fish contra Marin Cilic, para garantir sua permanência no topo do ranking mundial à frente de Djokovic antes do início do Aberto da França.

Djokovic, invicto no ano e que enfrentará o suíço Stanislas Wawrinka ainda nesta quinta-feira, pode se tornar o número 1 em Roma se conquistar o título e Nadal não chegar às semifinais.