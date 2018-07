Nadal passa fácil por Monfils e fatura Torneio de Tóquio

Esse foi o sétimo título do espanhol na melhor temporada de sua carreira, em que soma até agora 66 vitórias e oito derrotas. Também foi a sétima vitória em oito finais disputadas - ele só foi derrotado pelo russo Nikolay Davydenko na decisão do ATP de Doha, no Catar, em janeiro.

O espanhol, de fato, teve menos trabalho com Monfils, 15.º do ranking, do que contra o sérvio Viktor Troicki, na semifinal, no sábado, em que precisou jogar dois tie-breaks e salvar dois match-points para vencer.

"Foi um jogo muito completo, porque joguei como teria que jogar e fiz bem", comentou Nadal, classificado antecipadamente para o ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas do ranking, em novembro, em Londres. "Quero terminar a temporada bem e ganhar títulos é uma maneira perfeita para conseguir isso. É difícil continuar vencendo, então tenho que aproveitar esses momentos porque você nunca sabe quando vai acabar."