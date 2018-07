Nadal passa por Cuevas e avança às quartas no Masters 1000 de Paris

Agora confirmado como o número 1 do ranking mundial de tênis até o final desta temporada, o espanhol Rafael Nadal entrou em quadra nesta quinta-feira pela primeira vez nesta condição. E sofreu para avançar às quartas de final do Masters 1000 de Paris, na França. O tenista da Espanha precisou de três sets para derrotar o uruguaio Pablo Cuevas, 36.º do ranking, com as parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3, em 2 horas e 20 minutos.

Campeão em vários torneios pelo mundo - incluindo 10 vezes vencedor de Roland Garros -, Rafael Nadal busca um título inédito na competição francesa, a última da temporada antes do ATP Finals - disputada em quadras duras e cobertas. Seu adversário nas quartas de final será o surpreendente sérvio Filip Krajinovic, vindo do qualificatório e 77.º do ranking, que derrotou o francês Nicolas Mahut por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1.

Depois da vitória sobre Pablo Cuevas, Rafael Nadal comentou sobre o seu estado físico e garantiu que estará presente no ATP Finals, em Londres, a partir do próximo dia 12. "É óbvio que meu joelho não está 100%. Se não estivesse, não teria pedido ao meu treinador que colocasse ali uma proteção", disse em entrevista coletiva.

Sobre o adversário desta sexta-feira, o tenista espanhol sabe que terá um confronto complicado pela frente. "Será um rival duro. Ele (Filip Krajinovic) está tendo uma boa temporada e ganhou vários Challengers. Agora está jogando bem na ATP e tem ganhado muitas partidas", afirmou.