Nadal passa por Gasquet e chega a outra final em Roma ROMA (Reuters)- O número um do mundo Rafa Nadal deixou todos os fãs do tênis com água na boca ao assegurar mais uma final no saibro contra Novak Djokovic, após bater Richard Gasquet por 7-5 e 6-1 na semifinal do Masters de Roma neste sábado.