Nadal perde de favoritos nas duplas no Torneio de Hamburgo

Nadal optou por entrar na chave de duplas em Hamburgo para ganhar ritmo novamente no saibro, depois de disputar três torneios sobre a grama, no mês passado. Ele não entrava em quadra desde que caiu de forma precoce, logo na segunda rodada, em Wimbledon, para o azarão Dustin Brown, então 102º colocado do ranking.

O sorteio, contudo, não favoreceu o atual número 10 do mundo. A chave direcionou Nadal para o confronto direto contra Bolelli e Fognini, principais favoritos ao título e campeões do Aberto da Austrália. Bem entrosados, faturaram cinco quebras de saque e conquistaram a vitória sem sofrer maiores ameaças.

Fora nas duplas, Nadal se concentra agora para a estreia em simples. Nesta terça, o cabeça de chave número 1 vai enfrentar o compatriota Fernando Verdasco. No retrospecto direto, o favorito leva ampla vantagem, com 13 vitórias e apenas duas derrotas. Verdasco, no entanto, obteve seus triunfos justamente nas últimas duas partidas entre os dois, uma delas neste ano.

OUTROS RESULTADOS - Enquanto Nadal era eliminado nas duplas, outros espanhóis decepcionavam na chave de simples. Albert Montañes foi superado de virada pelo alemão Florian Mayer por 4/6, 6/2 e 6/2. Iñigo Cervantes perdeu do francês Lucas Pouille, por 7/6 (7/2) e 6/4. E Nicolás Almagro caiu diante do compatriota Albert Ramos, por 6/4 e 7/6 (7/3). No único confronto sem espanhóis nesta segunda, o polonês Jerzy Janowicz bateu o japonês Taro Daniel, por 6/4 e 6/3.