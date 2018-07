Nadal perde jogo de duplas na China em retorno às quadras

Rafael Nadal foi derrotado nesta segunda-feira em seu retorno às quadras após uma contusão, em uma rara partida de duplas disputada pelo espanhol no Aberto da China. Nadal, campeão de 14 torneios do Grand Slam, estava há três meses longe das competições devido a uma contusão no punho.

O número dois do mundo formou dupla com o compatriota Pablo Andújar, mas os espanhóis perderam por 5-7, 6-4 e 10-4 para a parceria formada pelo tcheco Tomas Berdych e o norte-americano John Isner, na primeira partida oficial disputada por Nadal desde a derrota nas oitavas de final de Wimbleon.

O espanhol é o segundo cabeça-de-chave do torneio de simples na China, e enfrentará o francês Richard Gasquet na primeira rodada em Pequim esta semana.

O tenista, de 28 anos, escolheu um torneio difícil para voltar a competir, uma vez que os 15 melhores jogadores do ranking estão inscritos na competição chinesa em quadra dura.