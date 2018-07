Nadal perde na estreia em Queen's para ucraniano e Wawrinka vence fácil

A derrota desta terça, definida em 2 horas e 13 minutos, foi a segunda de Nadal em sete confrontos com Dolgopolov. E agora o ucraniano vai enfrentar nas oitavas de final o espanhol Guillermo García-López.

Nadal teve um começo ruim de partida, perdeu o seu saque no segundo game, e viu Dolgopolov abrir 3/0. Depois, não conseguiu reagir e foi batido por 6/3. A segunda parcial não teve quebras de serviço e Nadal conseguiu vencê-la no tie-break, mas antes precisou salvar um match point de Dolgopolov.

No terceiro set, Nadal parecia estar perto da vitória após abrir 3/1, com uma quebra de saque no terceiro game, mas permitiu a reação de Dolgpolov. O ucraniano conseguiu quebras de saque no oitavo e décimo games e aplicou 6/4, avançando em Queen''s.

Dono de um título em Queen''s em 2008, Nadal havia caído nas quartas de final nas outras quatro aparições no torneio. Agora, porém, ele deixou precocemente a competição preparatória para Wimbledon.

WAWRINKA - Embalado pela conquista de Roland Garros, o suíço Stan Wawrinka estreou com uma rápida vitória no torneio londrino, em seu primeiro compromisso na temporada de grama. Em apenas 49 minutos, o número 4 do mundo derrotou o australiano Nick Kyrgios por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Wawrinka converteu dois de três break points - no oitavo game do primeiro set e no terceiro do segundo - e se salvou nas duas oportunidades que Kyrgios teve para quebrar o seu saque. O seu próximo adversário em Queen''s será o sul-africano Kevin Anderson, que derrotou o australiano Lleyton Hewitt por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/5 e 6/2.

OUTROS JOGOS - Atual campeão do Torneio de Queen''s, o búlgaro Grigor Dimitrov levou um susto na sua estreia, mas avançou ao derrotar, de virada, o norte-americano Sam Querrey por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Seu próximo adversário será o luxemburguês Gilles Muller, que bateu o russo Mikhail Youzhny (6/7, 6/4 e 7/6).

O sérvio Viktor Troicki e o norte-americano John Isner também venceram seus jogos de estreia em Queen''s nesta terça-feira.