Nadal perde nas duplas e fica com dois vices no Chile O espanhol Rafael Nadal teve que se contentar com dois vice-campeonatos na sua volta ao tênis após sete meses afastado das quadras. Após perder a decisão da chave simples do Torneio de Viña del Mar, no Chile, para o argentino Horacio Zeballos, o número 5 do mundo voltou a entrar em quadra na noite de domingo e também foi derrotado na final de duplas.