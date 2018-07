Nadal perde para croata de 17 anos e cai no Torneio da Basileia

O croata Borna Coric precisou de apenas 1h41min para protagonizar nesta sexta-feira uma das maiores zebras do ano no tênis. Aos 17 anos, o número 124 surpreendeu o espanhol Rafael Nadal e venceu até com certa facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). O resultado eliminou o cabeça de chave número 2 nas quartas de final do Torneio da Basileia, disputado em quadras duras na Suíça.

É preciso levar em consideração que Nadal estava disputando a competição baleado, tratando com antibióticos uma apendicite, mas ainda assim a surpresa estabelecida por Coric deve ser levada em consideração. O jogador tinha somente 11 partidas em chaves principais de torneios da ATP antes de chegar à Basileia.

Nesta sexta, Coric aproveitou as dificuldades físicas de Nadal para arrancar para a vitória. No primeiro set, o croata passeou em quadra e parecia até que era ele o número 3 do ranking da ATP. Foram três quebras para o garoto, que até cedeu uma, mas arrancou para uma tranquila vitória.

Na segunda parcial, Nadal melhorou um pouco sua movimentação e cresceu, mas aí Coric mostrou personalidade. O croata sacou duas vezes para se manter no jogo, e confirmou ambas. No tie-break, teve calma quando alcançou dois match points. Logo no primeiro, forçou erro do espanhol para vencer.

Nadal havia perdido somente seis games nas duas partidas anteriores, contra Simone Bolelli e Paul-Hugues Herbert, o que mostra que vinha conseguindo se manter em alto nível mesmo com a lesão. Por sua vez, Coric conseguiu mais uma surpresa. Na estreia, já havia batido o cabeça de chave número 6, Ernests Gulbis. Na segunda rodada, passou pelo casaque Andrey Golubev, 66.º do mundo.

Se quiser chegar à decisão de um torneio da ATP pela primeira vez na carreira, Coric precisará mais uma vez surpreender. Ele terá pela frente na semifinal o cabeça de chave número 7 da competição, o belga David Goffin, que também foi responsável por uma zebra nas quartas, ao bater o canadense Milos Raonic, número 9 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4.

Na outra semifinal, o primeiro classificado já está definido. Trata-se do croata Ivo Karlovic, oitavo cabeça de chave, que passou pelo alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Agora, Karlovic pode ter pela frente Roger Federer, que joga as quartas de final contra o búlgaro Grigor Dimitrov.