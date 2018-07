Nadal pode pegar Bellucci na semifinal do Brasil Open

Bellucci revelou preocupação com a possibilidade de enfrentar um tenista que vem embalado. "Jogar contra um quali nunca é fácil, ele vem embalado de duas ou três vitórias, entra com bastante ritmo e confiança. Mas eu estou com uma boa expectativa para fazer um bom torneio", disse, após o sorteio.

O tenista brasileiro está no mesmo lado da chave de Nadal, principal atração e cabeça de chave número 1 do torneio em São Paulo. O número 5 do mundo, que voltou ao tênis nesta semana em Viña del Mar após sete meses afastado por causa de uma lesão no joelho, iniciará o Brasil Open uma rodada adiantado e vai enfrentar o vencedor do jogo entre o compatriota Ruben Ramirez-Hidalgo e um tenista que passar do qualifying.

Bellucci, porém, diz ser cedo para pensar em um possível duelo com Nadal. "É um caminho longo até a semifinal. Tomara que eu consiga jogar bem, com o apoio da torcida, porque não é sempre que a gente joga em casa. Agora tenho que olhar jogo por jogo", analisou.

Antes de medir forças com Nadal, Bellucci, cabeça de chave número 5, pode enfrentar o espanhol Daniel Gimeno-Traver ou o italiano Filippo Volandri, seu algoz nas semifinais no passado, na segunda rodada. Nas quartas de final, poderia medir forças com o francês Jeremy Chardy ou com o argentino Leonardo Mayer, em uma reedição das quartas de final do Brasil Open de 2012.

Ricardo Mello, que escolheu o torneio para se despedir do tênis, vai estrear contra Mayer. O brasileiro revelou preocupação para o seu primeiro confronto em São Paulo. "Ele saca muito bem, principalmente nessas condições com bola rápida, e tem golpes potentes. Espero jogar com boa consistência e curtir o jogo", disse Mello, que vai enfrentar Chardy nas oitavas de final se passar pelo argentino na sua estreia.

Tricampeão do Brasil Open, o espanhol Nicolas Almagro é o cabeça de chave número 2 do torneio em São Paulo e vai estrear na segunda rodada contra o vencedor do jogo entre o argentino Horacio Zeballos e um tenista que vier do qualifying.