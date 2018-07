Nadal prevê Djokovic como número 1 já no mês que vem Se na temporada passada Rafael Nadal foi imbatível no saibro, conquistando 22 vitórias seguidas e quatro títulos importantes na sequência, este ano o espanhol sabe que terá muitas dificuldades em manter o ritmo. Como Novak Djokovic abriu o ano com quatro taças, as duas últimas sobre Nadal, o espanhol já prevê que perderá em breve a liderança do ranking mundial.