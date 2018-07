Nadal quer revelação de detalhes sobre testes antidoping

Nadal havia dito anteriormente, nesta semana, que realizou seis exames de sangue e urina desde que foi eliminado em Wimbledon no dia 28 de junho. O espanhol, dono de 11 títulos dos torneios do Grand Slam, afirmou que deveria se tornar público quem passou por testes e com qual frequência.

"Que os controles sejam públicos, que façam os controles que tenham que fazer, com educação e respeito ao jogador ou atleta", disse. "Mas todos os controles são necessários para que o esporte saia limpo".

Todos os jogadores de tênis estão sujeitos a serem testados sem aviso prévio. A confissão no mês passado de Lance Armstrong de ter utilizado substâncias proibidas em seus sete títulos da Volta da França aumentou as atenções sobre o doping em todas os esportes.

"O importante é que aqueles que trapaceiam paguem pelas trapaças que fazem", disse Nadal. "Com Armstrong, sua imagem, do ciclismo especialmente, saiu prejudicada, e o esporte em geral".