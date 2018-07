Nadal reassume segundo lugar após título em Madri

A conquista do título do Masters 1000 de Madri, domingo, com vitória sobre Roger Federer, recolocou Rafael Nadal na vice-liderança do ranking da ATP. Em boa fase, o tenista espanhol tentará, agora, ultrapassar o suíço e voltar a ser o número 1 do mundo após a disputa de Roland Garros.

Roger Federer segue na liderança do ranking da ATP, mas perdeu 400 pontos, já que havia sido campeão no ano passado do Masters 1000 de Madri e agora está com 10.030 pontos. Como também conquistou o título de Roland Garros em 2009, ele terá que fazer boa campanha no Grand Slam francês para não ser ultrapassado por Nadal.

Finalista em Madri no ano passado, Nadal ganhou mais 400 pontos no ranking da ATP com a conquista e está com 6.880, contra 6.405 pontos do sérvio Novak Djokovic, que caiu para a terceira colocação, depois de não atuar na semana passada. Com o título em Madri, o espanhol acumula 18 conquistas de Masters 1000 e é o recordista absoluto de troféus nesse tipo de torneio.

A chegada de Nadal ao segundo lugar do ranking da ATP foi a única alteração no Top 10 nesta semana. Quarto colocado, o britânico Andy Murray é seguido pelo argentino Juan Martin Del Potro, pelo russo Nikolay Davydenko, pelo sueco Robin Soderling, pelo norte-americano Andy Roddick, pelo espanhol Fernando Verdasco e pelo francês Jo-Wilfried Tsonga.

Eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, o brasileiro Thomaz Bellucci caiu duas posições no ranking da ATP e agora está em 28.º lugar, com 1.482 pontos. Ele e Ricardo Mello, que ocupa a 91.ª posição, são os únicos tenistas do País entre os 100 melhores do mundo. Eliminado nas semifinais do Torneio Challenger de Zagreb, Marcos Daniel deixou o Top 100 e agora está em 107.º lugar.

Ranking da ATP, 17/05:

1.º Roger Federer (SUI), 10.030 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 6.880

3.º Novak Djokovic (SER), 6.405

4.º Andy Murray (GBR), 5.565

5.º Juan Martin del Potro (ARG), 5.185

6.º Nikolay Davydenko (RUS), 5.145

7.º Robin Soderling (SUE), 4.770

8.º Andy Roddick (EUA), 4.600

9.º Fernando Verdasco (ESP), 3.645

10.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.185

11.º David Ferrer (ESP), 3.010

12.º Marin Cilic (CRO), 2.945

13.º Mikhail Youzhny (RUS), 2.420

14.º Fernando González (CHI), 2.385

15.º Gael Monfils (FRA), 2.220

16.º Ivan Ljubicic (CRO), 2.140

17.º Tomas Berdych (RCH), 2.055

18.º Juan Carlos Ferrero (ESP), 2.050

19.º John Isner (EUA), 1.880

20.º Radek Stepanek (RCH), 1.705

------------------------------------

28.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.482

91.º Ricardo Mello (BRA), 575

107.º Marcos Daniel (BRA), 481

108.º Thiago Alves (BRA), 473

128.º João Souza (BRA), 404

162.º Júlio Silva (BRA), 301