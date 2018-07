Nadal reclama de rapidez das quadras na Austrália

MELBOURNE - Rafael Nadal está de volta ao Aberto da Austrália e reclamou da nova superfície utilizada no primeiro Grand Slam da temporada. Para ele, as quadras estão rápidas demais.

"Não sei se foi a melhor decisão para o espetáculo", disse o espanhol de 27 anos. "Nos últimos anos, o Aberto da Austrália teve jogos longos, incríveis para a torcida. Por causa dessas condições, vou tentar ser competitivo desde o início."

Nadal não esteve em Melbourne no ano passado porque ainda se recuperava de lesão de joelho. Em 2012, ele foi finalista, mas perdeu para o sérvio Novak Djokovic. Seu único título na Austrália foi ganho em 2009, quando bateu Roger Federer.

O líder do ranking estreia na Arena Rod Laver às 6h de amanhã (de Brasília), contra o local Bernard Tomic, 52.º do mundo. Tomic foi finalista do ATP 250 de Sydney, um dos torneios preparatórios para o Grand Slam, e perdeu a decisão, disputada no sábado, para o argentino Juan Martin del Potro.

Nadal elogiou o rival da estreia. "É um grande talento, tem um bom saque. Terei um começo difícil, contra um jogador da casa e jovem, que está jogando muito bem."