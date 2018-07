Nadal resiste ao calor, vence e vai à semifinal em Buenos Aires

Rafael Nadal resistiu bem ao calor na tarde desta sexta-feira para vencer o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, e avançar à semifinal do Torneio de Buenos Aires, na Argentina. O espanhol, assim, segue em busca da sua 100ª final da carreira para defender o título conquistado em solo argentino no ano passado.

Para tanto, precisará vencer neste sábado o austríaco Dominic Thiem, que avançou na chave ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic por 6/4 e 6/2. Nadal e Thiem só se enfrentaram uma vez no circuito, com triunfo do espanhol, atual número cinco do mundo, no Torneio de Roland Garros de 2014.

Como aconteceu na estreia, Nadal empolgou a torcida argentina, mas não convenceu em quadra. Era irregular no saque e tinha dificuldade para sustentar a vantagem no placar. No set inicial, ele faturou a primeira quebra de saque do jogo e parecia encaminhar a parcial com tranquilidade.

No entanto, cedeu espaço e viu Lorenzi devolver a quebra, empatando em 4/4. No tie-break, Nadal começou na frente, mas novamente cedeu o empate. Sem desanimar, buscou nova vantagem e fechou a parcial.

No segundo set, Nadal teve exibição mais sólida. Sustentou seu saque com bom aproveitamento no fundamento e ainda se impôs no serviço do rival em dois games. Assim, não teve problemas para fechar o jogo em 1h51min de confronto.