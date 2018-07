Nadal se diz empolgado para volta ao tênis em Abu Dabi

MADRI - Sem entrar em quadra desde junho por conta de uma lesão no joelho, Rafael Nadal está muito próximo de voltar a jogar novamente. Nesta terça-feira, o tenista espanhol ratificou a sua decisão de participar do torneio de exibição de Abu Dabi, que será disputado entre os dias 27 e 29 de novembro, e garantiu estar muito motivado para a disputa.

O torneio nos Emirados Árabes Unidos servirá como preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começará em 14 de janeiro. "Mal posso esperar para voltar às quadras em Abu Dabi no final do mês. Eu ganhei o torneio de exibição de Abu Dabi em 2010 e 2011 e adoraria colocar as minhas mãos no troféu novamente neste ano", escreveu Nadal em seu perfil na rede social Facebook.

Além de Nadal, outros cinco tenistas vão disputar o torneio de exibição de Abu Dabi: o sérvio Novak Djokovic, o britânico Andy Murray, o espanhol David Ferrer, o checo Tomas Berdych e o sérvio Janko Tipsarevic. Nadal e Djokovic só estreiam nas semifinais. O espanhol vai encarar o vencedor do duelo entre Murray e Tipsarevic, enquanto o sérvio terá pela frente Ferrer ou Berdych.

Nadal sofreu neste ano com uma crônica lesão no joelho esquerdo. O espanhol não joga desde a derrota para o checo Lukas Rosol, na segunda rodada de Wimbledon, no final de junho. Sem entrar em quadra desde então, ele caiu para o quarto lugar no ranking da ATP.