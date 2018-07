Nadal se diz feliz com atuação e Bellucci lamenta saque ruim

Rafael Nadal mostrou sua força e venceu com relativa tranquilidade o brasileiro Thomaz Bellucci por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em sua estreia no Rio Open, no Jockey Club Brasileiro, na noite desta terça-feira. Em entrevista após a partida, ele comemorou seu desempenho, mas também elogiou a apresentação do brasileiro.

"Quanto mais se compete, melhor se joga. Isso vai ajudando a recuperar o ritmo, confiança e competitividade. Fazia tempo que não jogava assim. Foi uma partida séria. Fui buscando coisas lógicas nas horas que tinha que fazer. No resto da partida, Thomaz conquistou bons pontos, eu também. Fiquei contente com a partida e com os poucos erros que cometi", afirmou.

O próximo adversário de Nadal será o seu compatriota Pablo Carreño Busta, que no último jogo encerrado nesta terça superou o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/0.

Bellucci, por sua vez, lamentou os erros cometidos na partida principalmente nos saques. "No primeiro, consegui manter uma consistência. Mesmo não sacando bem, não deixei escapar o jogo", explicou. "No segundo set, ele começou me quebrando no primeiro game. Ele se sentiu mais confortável e conseguiu arriscar mais coisas. Em nenhum momento do jogo consegui jogar na frente e essa pressão é complicada", completou.