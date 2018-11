Nadal se recupera bem após cirurgia no tornozelo, mas adia jogo beneficente

Um dia após ser operado, o tenista Rafael Nadal anunciou nesta terça-feira em sua conta no Twitter que a cirurgia no tornozelo direito foi bem-sucedida, mas informou também que terá de adiar a partida de exibição que faria no próximo dia 7 de dezembro, em Palma, em benefício das pessoas afetadas pelas fortes chuvas, do dia 9 de outubro, em Llevant de Mallorca.

"Olá a todos. Obrigado pelas mensagens que recebi ontem e hoje. A operação no tornozelo foi boa, estou em casa e para lhe contar que adiamos a festa de exibição prevista em benefício das vítimas em Llevant de Mallorca", escreveu o espanhol em sua rede social.

Nadal participou pessoalmente dos trabalhos de limpeza de Sant Llorenç, no dia 26 de outubro, e disse que estava "muito feliz" de poder estar neste evento solidário.

Com a cirurgia no tornozelo direito, Nadal está fora da disputa do ATP Finals, que começa no domingo, em Londres, com a participação dos oito melhores jogadores da temporada.

Por causa de dores no abdômen, Nadal, de 32 anos, não participou do Masters 1000 de Paris, realizado na semana passada, e perdeu o primeiro lugar do ranking da ATP para Novak Djokovic, que foi vice-campeão da competição na capital francesa.

Com cinco títulos conquistados nesta temporada (Roland Garros, Masters 1000 do Canadá, Roma e Monte Carlo e ATP 500 de Barcelona), Nadal ficará fora do ATP Finals pela sexta vez, todas por causa de lesões. No caso, ele se ausentou das edições de 2005, 2008, 2012, 2016, 2017 e 2018 do evento na capital inglesa.