Nadal se vinga de Verdasco e avança em Indian Wells O espanhol Rafael Nadal está classificado às oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Nesta terça-feira, numa partida com graus de dificuldade bem diferentes em cada set, o número 5 do mundo avançou na competição californiana ao bater o compatriota Fernando Verdasco, 65º colocado no ranking da ATP, por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (11/9), em 1 hora e 41 minutos.