Nadal segue em 5º após título e Bellucci cai 3 posições

Nadal somou 250 pontos com o título do Brasil Open e descartou 45 do Torneio de Halle, na Alemanha, de 2012, quando caiu nas quartas de final. Assim, está com 5.755 pontos, com 1.110 a menos do que Ferrer. Após o título em São Paulo, ele vai folgar nesta semana e voltará a jogar apenas na seguinte, quando disputará o Torneio de Acapulco, no México.

O ranking da ATP continua sendo liderado por Novak Djokovic, que completou 69 semanas como número 1 do mundo, sendo 14 seguidas, com 12.960 pontos. Mesmo sem entrar em quadra, o sérvio ampliou a sua vantagem para o suíço Roger Federer, que agora está com 9.855 pontos.

O número 2 do mundo defendia o título do Torneio de Roterdã na semana passada, mas caiu nas quartas de final, o que o levou a perder 410 pontos. Assim, a sua vantagem para o britânico Andy Murray é de 1.375 pontos. Apesar disso, Federer precisa de boas campanhas nas próximas semanas para não ser ultrapassado, pois ele vai defender os títulos do Torneio de Dubai e do Masters 1000 de Indian Wells.

Na atualização desta segunda-feira, o ranking da ATP não teve alterações nas 10 primeiras colocações. Porém, o argentino Juan Martin del Potro aumentou a pressão sobre Tomas Berdych após faturar o título do Torneio de Roterdã. O sul-americano ocupa a sétima colocação com 4.410 pontos, apenas 75 a menos do que o checo. O francês Jo-Wilfried Tsonga, o sérvio Janko Tipsarevic e o também francês Richard Gasquet completam em ordem as 10 primeiras colocações da lista.

BRASILEIROS - Eliminado nas oitavas de final do Brasil Open pelo italiano Filippo Volandri, Thomaz Bellucci, o melhor tenista do País no ranking da ATP, perdeu três posições e está em 38º lugar, com 1.032 pontos. O brasileiro descartou 90 pontos das semifinais do torneio paulistano de 2012 e não contabilizou os 20 da segunda rodada, mas os 45 da primeira rodada da Copa Davis deste ano.

João Souza, que avançou até as oitavas de final do Brasil Open, em que parou em Nadal, subiu sete postos e agora está em 133º lugar. Guilherme Clezar, outro brasileiro que participou da chave principal em São Paulo, saltou 18 posições e alcançou a 216ª colocação.

Confira os primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 12.960 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 9.855

3º - Andy Murray (GBR), 8.480

4º - David Ferrer (ESP), 6.865

5º - Rafael Nadal (ESP), 5.755

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.485

7º - Juan Martin del Potro (ARG), 4.410

8º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.515

9º - Janko Tipsarevic (SER), 3.125

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.880

11º - Nicolas Almagro (ESP), 2.540

12º - Marin Cilic (CRO), 2.535

13º - Gilles Simon (FRA), 2.370

14º - Milos Raonic (CAN), 2.305

15º - Juan Monaco (ARG), 2.220

16º - John Isner (EUA), 2.125

17º - Stanislas Wawrinka (SUI), 1.990

18º - Tommy Haas (ALE), 1.815

19º - Andreas Seppi (ITA), 1.730

20º - Philipp Kohlschreiber (ALE), 1.720

38º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.032

115º - Rogério Dutra Silva (BRA), 474

133º - João Souza (BRA), 413

137º - Thiago Alves (BRA), 397