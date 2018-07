Nadal sobe para 3.º no ranking após título em Montreal

LONDRES - O espanhol Rafael Nadal subiu para a terceira colocação no ranking da ATP na atualização desta segunda-feira, um dia após conquistar o título do Masters 1000 de Montreal. Com essa campanha, ele somou mais mil pontos na lista e chegou aos 7.860, ultrapassando o compatriota David Ferrer, que caiu para o quarto lugar, com 7.130.

Melhor tenista do ano, Nadal soma agora oito títulos e dez finais nos 11 torneios que disputou em 2013. E o espanhol pode manter a sua ascensão nas próximas semanas, pois estava contundido neste período da temporada passada e, assim, não defenderá pontos no Masters 1000 de Cincinnati, nesta semana, e no US Open.

Por enquanto, porém, a lista segue sendo liderada pelo sérvio Novak Djokovic, mesmo que ele não tenha conseguido defender o seu título de 2012 no Canadá ao parar nas semifinais, derrotado por Nadal. Assim, ele perdeu 640 pontos e agora está com 11.400, com vantagem de 2.790 para o britânico Andy Murray, segundo colocado com 8.610. Com isso, Djokovic completou 95 semanas na liderança do ranking, sendo 39 consecutivas.

O suíço Roger Federer, que nesta semana terá a missão de defender o título do Masters 1000 de Cincinnati, permanece na quinta colocação, com 5.515 pontos, seguido pelo checo Tomas Berdych, com 4.865, pelo argentino Juan Martin del Potro, com 4.740, pelo francês Jo-Wilfried Tsonga, com 3.470, e pelo suíço Stanilas Wawrinka, com 2.925, que alcançou o nono lugar, mesmo após cair na segunda rodada no Canadá.

Vice-campeão do Masters 1000 de Montreal, o canadense Milos Raonic entrou pela primeira vez na sua carreira no Top 10 ao subir três posições. Agora, ele está em décimo lugar, com 2.645 pontos, 20 a mais do que o francês Richard Gasquet, que caiu duas colocações e agora é o 11.º após parar nas quartas de final no Canadá, onde foi vice no ano passado.

O canadense Vasek Pospisil, que surpreendeu ao atingir as semifinais em Montreal, subiu 31 posições e assumiu a 40.ª colocação no ranking da ATP. Já o brasileiro Thomaz Bellucci, eliminado na estreia no Canadá, ganhou duas colocações e está em 112.ºligar. Nesta semana, ele tenta fazer uma boa campanha em Cincinnati para voltar ao Top 100.

RANKING DA ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 11.400 pontos

2.º - Andy Murray (GBR) - 8.610

3.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.860

4.º - David Ferrer (ESP) - 7.130

5.º - Roger Federer (SUI) - 5.515

6.º - Tomas Berdych (RCH) - 4.865

7.º - Juan Martín del Potro (ARG) - 4.740

8.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 3.470

9.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 2.925

10.º - Milos Raonic (CAN) - 2.645

11.º - Richard Gasquet, (FRA) - 2.625

12.º - Kei Nishikori (JAP) - 2.485

13.º - Tommy Haas (ALE) - 2.140

14.º - Jerzy Janowicz (POL) - 2.119

15.º - Nicolas Almagro (ESP) - 2.100

16.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.050

17.º - Gilles Simon (FRA) - 2.030

18.º - Marin Cilic (CRO) - 1.985

19.º - Kevin Anderson (AFS) - 1.740

20.º - Janko Tipsarevic (SER) - 1.650

112.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 495

119.º - João Souza (BRA) - 474

136.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 425