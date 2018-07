Nadal sofre contra Dimitrov, mas avança na Basileia

Rafael Nadal voltou a oscilar na quadra dura da Basileia nesta quarta-feira. Diante do búlgaro Grigor Dimitrov, o espanhol precisou superar os próprios erros para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3, em 2h12min, e garantir seu lugar nas quartas de final do torneio suíço de nível ATP 500.

Com o triunfo, Nadal manteve o retrospecto impecável contra Dimitrov. Agora soma sete vitórias em sete jogos contra o búlgaro, atual 28º do ranking. O tenista da Espanha espera o confronto entre o croata Marin Cilic e o russo Teymuraz Gabashvili para conhecer seu próximo adversário na Basileia.

Para seguir vivo na chave suíça, Nadal teve que superar a irregularidade no início dos três sets. Dimitrov quebrou o saque do rival nos primeiros games das três parciais. Nadal, contudo, reverteu a situação no primeiro e no terceiro sets. Na parcial inicial, chegou a abrir 4/2, até que levou a virada.

No segundo, fez 4/0 e, mesmo dando chances ao rival, o búlgaro venceu o set e empatou a partida. Mais confiante, ele também começou o terceiro set quebrando o saque de Nadal. Fez 2/0 e mal teve tempo para se acostumar com a vantagem. O espanhol virou em seguida para 3/2 e ainda obteve outra quebra para sacramentar a vitória.

Jogando em casa, Stan Wawrinka não teve o mesmo destino que o espanhol. Sem resistir ao saque do croata Ivo Karlovic, o segundo cabeça de chave foi eliminado logo em sua estreia pelo placar de 3/6, 7/6 (7/2) e 6/4.

Já os cabeças Marin Cilic e Kevin Anderson tiveram duelos mais tranquilos nesta quarta. Cilic despachou o local Marco Chiudinelli por 6/3 e 7/6 (7/3). Anderson derrotou o croata Borna Coric por 6/3 e 6/2.

Na sequência, Cilic vai enfrentar o russo Teymuraz Gabashvili, que bateu o argentino Leonardo Mayer por 7/5, 4/6 e 6/4. Anderson, por sua vez, terá pela frente o norte-americano Donald Young.

Pela segunda rodada, o belga David Goffin eliminou o francês Adrian Mannarino por 6/4 e 6/3. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o local Roger Federer, principal favorito ao título, e o alemão Philipp Kohlschreiber.

ESPANHA

No Torneio de Valência, de nível ATP 250, o brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado nas quartas de final das duplas. Ele e o britânico Colin Fleming foram superados pelos austríacos Julian Knowle e Oliver Marach por 6/7 (11/13), 6/4 e 10/8. Na terça, o brasileiro já havia caído na chave de simples, logo na estreia, diante do alemão Mischa Zverev.

Pela mesma chave de simples, o australiano Bernard Tomic, terceiro cabeça de chave, protagonizou a decepção do dia ao ser eliminado pelo uruguaio Pablo Cuevas por 3/6, 6/3 e 6/4. Avançaram nesta quarta o canadense Vasek Pospisil, o espanhol Roberto Bautista Agut, o russo Andrey Rublev e o norte-americano Steve Johnson.