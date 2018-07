Nadal sofre de novo, mas obtém 40.ª vitória em Paris

Cinco vezes campeão de Roland Garros, o atual rei do saibro obteve nada menos do que a sua 40.ª vitória no torneio, no qual ele só perdeu uma vez, em 2009, quando caiu diante do sueco Robin Soderling nas oitavas de final.

Nesta quinta, para atingir mais esta marca em sua carreira, o tenista número 1 do mundo sofreu para impor a sua maior categoria e força física nos dois primeiros sets e depois ainda caiu vertiginosamente de rendimento na terceira parcial, na qual chegou a estar perdendo por 5 a 1. Porém, o seu rival vacilou por duas vezes na hora de confirmar o seu saque, Nadal aproveitou os seus serviços e levou a disputa ao tie-break para liquidar o confronto.

Antes disso, Nadal obteve duas quebras de saque no primeiro set e uma no segundo para abrir 2 a 0 no placar. Porém, se engana quem pensa que o cabeça de chave número 1 só sofreu na última parcial, que durou mais de uma hora e meia. Ao total, ele teve o seu serviço quebrado em sete de 11 oportunidades dadas ao rival, que só perdeu o set inicial depois de longos 63 minutos e o segundo após 43.

Após mais uma vitória sofrida, Nadal irá enfrentar na terceira rodada a surpresa croata Antonio Veic, que nesta quinta voltou a aprontar diante de mais um favorito. Vindo do torneio qualificatório, ele despachou o russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 3/6, 6/2, 7/5, 3/6 e 6/1. Antes, na estreia, ele bateu o uruguaio Pablo Cuevas.

Nadal persegue o recorde de seis títulos de Roland Garros, que pertence ao sueco Bjorn Borg, também considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Em outro confronto já encerrado nesta quinta, o sérvio Viktor Troicki bateu o alemão Tobias Kamke por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 7/6, e se credenciou para enfrentar na terceira rodada o ganhador do duelo entre o ucraniano Alexandr Dolgopolov e o austríaco Andreas Haider-Maurer.