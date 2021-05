Nadal sofre, mas bate jovem italiano em estreia no Masters de Roma

Num duelo de gerações, o espanhol Rafael Nadal sofreu nesta quarta-feira, mas venceu e eliminou o local Jannik Sinner por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em sua estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália. Promessa do circuito, o tenista da casa fez boa apresentação, mas não o suficiente para superar o número três do mundo.

Ainda buscando seu melhor nível técnico no saibro nesta temporada, Nadal encontrou mais dificuldades no primeiro set. Sinner, de 19 anos e 18º do ranking, começou a partida quebrando o saque do favorito. Mas o duelo logo ganhou em equilíbrio, com a primeira parcial com duração de mais de uma hora.

No segundo set, o espanhol passou a exibir maior ritmo de jogo, já mostrando maior confiança que jovem rival e também ligeira superioridade. No embalo, fechou o jogo após 2h10min de duelo. Nas oitavas de final, Nadal vai enfrentar o canadense Denis Shapovalov, que avançou ao despachar o local Stefano Travaglia por 7/6 (7/2) e 6/3.

Se confirmar o favoritismo, Nadal poderá cruzar novamente com Alexander Zverev, seu algoz no Masters de Madri, na semana passada. O alemão, que ficou com o título na Espanha, não deu chances ao boliviano Hugo Dellien e venceu com duplo 6/2, também nesta quarta. Nas oitavas de final, enfrentará o japonês Kei Nishikori.

Outro destaque do dia foi o austríaco Dominic Thiem. O campeão do US Open de 2020 estreou com vitória sobre o húngaro Marton Fucsovics, com direito a "pneu": 3/6, 7/6 (7/5) e 6/0. Vice-campeão nas últimas duas edições de Roland Garros, Thiem enfrentará nas oitavas o local Lorenzo Sonego, que despachou o compatriota Gianluca Mager por duplo 6/4.

Vice-campeão em Madri, no domingo, o local Matteo Berrettini também venceu nesta quarta, ao superar o australiano John Millman por 6/4 e 6/2. Principal esperança da torcida local, o italiano vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas, que avançou ao bater o experiente croata Marin Cilic por 7/5 e 6/2.

A decepção do dia coube ao russo Daniil Medvedev. O vice-líder do ranking caiu diante do compatriota Aslan Karatsev, logo em sua estreia, em sets diretos: 6/2 e 6/4. Também avançaram nesta quarta o russo Andrey Rublev, os espanhóis Alejandro Davidovich Fokina e Roberto Bautista Agut e o argentino Federico Delbonis.

MURRAY NAS DUPLAS

Voltando de lesão, Andy Murray aproveitou bem a sua chance no saibro de Roma, nesta quarta. Ele e Liam Broady formaram dupla de britânicos e venceram os australianos Max Purcell e Luke Saville por 5/7, 7/6 (7/5) e 10/6, pela primeira rodada da chave de duplas.

Murray está na capital italiana para treinar com os principais tenistas do circuito, principalmente seu amigo Novak Djokovic. O escocês busca recuperar o ritmo de jogo para estar em boas condições físicas em Roland Garros, que terá início no fim do mês. O britânico, contudo, acabou ganhando uma chance na chave de duplas por conta de seguidas desistências no torneio.