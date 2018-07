Nadal sofre, mas bate Nishikori e avança às quartas

Rafael Nadal sofreu mais do que esperava para vencer Kei Nishikori nesta terça-feira, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Miami. O espanhol precisou de 2h10min para superar o japonês por duplo 6/4. Nishikori chegou a salvar dois match points antes de ceder a vitória.

Em busca do título inédito em Miami, Nadal enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o alemão Florian Mayer. Eles se enfrentam ainda nesta terça.

Atual número 16 do ranking, Nishikori deu trabalho a Nadal desde os instantes iniciais da partida. Nadal precisou de 13 minutos para confirmar seu saque no primeiro game da partida. Na sequência, o japonês faturou uma quebra, devolvida logo em seguida pelo espanhol. Com mais uma quebra, Nadal fechou o set e abriu vantagem no placar.

O número dois do mundo seguiu melhor no segundo set e, com nova quebra, abriu 4/1. A vitória parecia encaminhada. No entanto, Nishikori mostrou inspiração nos games finais e faturou uma quebra quando o espanhol sacava para fechar o jogo. Com o duelo empatado, Nadal aproveitou seu terceiro match point para devolver a quebra e garantir a vitória.Com direito a um lobby no espanhol.

Também nesta terça, o sérvio Janko Tipsarevic derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Nas quartas, o sérvio poderá cruzar com o escocês Andy Murray, que enfrentará o francês Gilles Simon.