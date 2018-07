Nadal sofre, mas derrota Fish na estreia em Londres

Com a vitória, Nadal se igualou a Roger Federer no Grupo B, com uma vitória em três sets. O suíço venceu mais cedo o francês Jo-Wilfried Tsonga, também por 2 a 1. Os quatro tenistas voltam à quadra na terça-feira para a sequência da chave. Pelo Grupo A, Novak Djokovic enfrentará Tomas Berdych, enquanto Andy Murray vai duelar com David Ferrer nesta segunda-feira.

Sob a desconfiança da torcida, por conta da má fase neste fim de temporada, Nadal começou melhor neste domingo e não deu chances à Fish no set inicial. Mesmo irregular no saque, faturou duas quebras e não teve o serviço ameaçado. O americano, porém, não desanimou.

Considerado o azarão do torneio, Fish reagiu na segunda parcial. Ele aproveitou uma das sete chances de quebra que Nadal cedeu e faturou o set por 6/3, empatando a partida.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. O espanhol chegou a abrir 2/0 no início, mas deixou Fish devolver a quebra e igualar o placar. A disputa seguiu parelha até o décimo game, quando o americano precisou salvar dois match points. Com ligeira superioridade, Nadal confirmou a vitória no tie-break, após 2h55min.

DECISÃO - O alemão Cedrik-Marcel Stebe, de 21 anos, foi o vencedor da final do ATP Challenger Finals, neste domingo. O tenista da Alemanha foi agressivo, controlou toda a partida e conquistou o título com o placar de 6/2 e 6/4 sobre o israelense Dudi Sela, o único a lhe derrotar durante todo o torneio - justamente na partida de estreia. Sela foi o algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na semifinal.